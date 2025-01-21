  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

AA

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA