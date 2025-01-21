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Haberler Gündem SON DAKİKA... Çanakkale'de büyük deprem

SON DAKİKA... Çanakkale'de büyük deprem

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 23.38'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi.

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA... Çanakkale’de büyük deprem

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde saat 23.38 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi.

Derinliği 8,65 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 5.2 olarak belirlendi.

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

SON DAKİKA... Çanakkale’de büyük deprem

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 23.38'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

SON DAKİKA... Çanakkale’de büyük deprem

Deprem, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hissedildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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