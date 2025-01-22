Başkan Erdoğan Bolu’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN GÜLTEKİN AİLESİNİ ZİYARET EDİYOR

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 13 kişi hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan Gültekin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da bulunan, Grand Kartal Otel'de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı.