Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz milletim, yasama ve yargı organlarımızın saygıdeğer temsilciler, adalet camiamızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında Bolu Kartalkaya'daki yangında vefat eden 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılardan tedavileri devam eden yaralılarıma acil şifalar diliyorum.

Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fikir ve önerileriyle belgenin hazırlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Bizler adaleti devletin temeli olarak gören bir geleneğin emanetçileriyiz. Adalet hem milli hem de manevi yapımızda diğer her türlü hasretin onun etrafında şekillendiği bir mihver hükmünde olmuştur. Toplum yaşantımız, kişisel hayatımız gibi devlet tasavvurumuzda asırlar boyunca adalet mihengine vuran faaliyetlerle şekillenmiştir.

Adalet hizmetlerinin en üst seviyede vatandaşlarımıza sunulması için yoğun gayret gösteriyoruz. Adalet sistemlerimizin güçlü ve hızlı şekilde işlemesi milletimizin her bir ferdini yakından ilgilendiriyor.

Adalet hizmetlerinin etkinliği kadar, adaletin vaktinde tecelli etmesinin de önemini her fırsatta vurguluyoruz. Yargı makamına halel gelmemesi, toplumumuzun inancının sarsılmaması bizim için her konunun önündedir.

Yargının bağımsızlığı ilkesine tarafsızlığı ilkesini de ekleyerek hakim ve savcılarımızın görevine layıkıyla yerine getirmesinin önünü açtık. Adil bir yargı sistemine geçiş sağlanmıştır. Siyasi ve ideolojik kimlikleriyle bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır. Darbecileri alkışlayan yargı yerine darbecilerden millet adına hesap soran yargı pratiğinin yerleşmesinin Türk demokrasisi adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz.

Suç işleyenler, suçta kibirlenenler hukuka kast edenler hesabını vermek zorundadır. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez.

Mahkemeler üzerine baskı kuramaz, parmak sallayamaz. Hukuk mensuplarına tehditler savuramazsınız.

Üçüncü Yargı Reformu Strateji'nin uygulanma dönemi 2024 yılı itibarıyla sona erdi. Bugün 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile karşınızdayız. Yeni reform belgemiz bugüne kadar ki gelişmelerin değerlendirmelerin, duyulan ihtiyaçlar doğrultulusunda oluşturulmuştur. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ile yargı mekanizmasının ihtiyaçlarına yönelik yeni politikaları belirledik.

Yargı bağımsızlığını daha da güçlendirmeyi, yargılamaların zamanında ve makul surede tamamlanmasını, çözüm merkezli bir adalet sistemi oluşturmayı, verimliliği artırmayı, yargıya ilişkin güven ve memnuniyeti artırmayı, ceza adalet sisteminin etkinlik ve caydırıcılığını tahkim etmeyi hedefliyoruz.

Adalete güvenin tam olarak tesis edilmesi için ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni sistemi devreye alıyoruz. Bu çerçevede dava öncesi alternatif uyuşmazlık çözüm yönteminin kapsamının genişletilmesini öncelikli politika olarak belirledik. Bu yöntemlerin sistem içindeki yerini güçlendiriyor, müzakere kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz.

Belgenin ilk amacı süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır. Toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil anayasa çalışmalarına hız vereceğiz. Hak ve özgürlüklerin daha etkin bir şekilde korunmasını sağlayacağız.

İfade ve basın özgürlüğü ile kişi hürriyetine ilişkin standartları yükselteceğiz. Makul sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz. Mahkeme sayılarını artıracak, tek hakimle çalışan bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmasını temin edeceğiz."

"DURUŞMALAR 2 AYDAN FAZLA ERTELENMEYECEK"

Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan daha fazla ertelenmemesini bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmadan çözülmesini sağlayacağız.

Dijital çözüm platformları, elektronik çözüm yöntemlerini devreye alacak. Yapay zeka uygulamalarından istifade edeceğiz. Adli ve idari yargı komisyonlarını da yeniden yapılandırmayı hedefliyoruz.

Tebligatların hızlı yapılması için çeşitli tedbir ve uygulamaları hayata geçireceğiz.

Suç ve yaptırım dengesi düzenlenecek.

"TEMYİZ İNCELEMELERİNİN 6 AYDA SONUÇLANDIRILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen adalet vizyonu ile, yeni strateji belgesi ile etkin bir adalet inşa edeceğiz. Uzlaştırıcı, özgürlükçü, yeni ve sivil anayasa çalışmalarına hız vereceğiz. Yeni insan hakları eylem planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız. Bireysel hak arama kurumlarımızın yapısını ve uyumluluklarını güçlendireceğiz. Yeni hak arama yollarını çeşitli tedbir ve uygulamalar ile tahkim edeceğiz. Organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz. Mahkeme sayılarını artıracak, tek hakimli bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmasını sağlayacağız. Temyiz incelemelerinin 6 ayda sonuçlandırılmasını hedefliyoruz.

İstinaf incelemelerinin de 6 ayda neticelenmesini sağlayacağız. Bazı davalarda istinaf incelemesi olmadan doğrudan temyiz incelemesi yapılacaktır. Süreçlerin daha etkin ve hızlı tamamlanmasını sağlayacağız.

Dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacaktır. Avukatlık kanunu güncellemeyi hedefliyoruz. Stajyer avukatlarımıza stajyer desteği sağlayacağız.

Yeni düzenlemeler ile duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini sağlayacağız. Bozma kararı verilen dosyaların öncelikle görülmesi diğer hedefimizdir.

Yeni dönemde performansı artırmak için teftiş uygulamaları da geliştireceğiz. Elektronik tebligat alma zorunluğu getireceğiz, noterlik kanunu yenileyeceğiz, noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız.

Hukuk fakültelerinde girişte aranan başarı sıralamasını kademeli olarak artıracağız. Hakim ve savcı yardımcılığı sürecini yeniden yapılandıracağız. Atama ve nakil mevzuatında yer alan bölge sistemini yeniden ele alacağız. Eğitim alan personel sayısını artıracağız.

"TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATANLARA YÖNELİK CAYDIRICI ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırılmasını hedefliyoruz. Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konuşması gibi yaptırımlar uygulayacağız.

NİŞAN, DÜĞÜN, ASKER UĞURLAMASI...

Nişan düğün asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesine dönük cezaları önemli ölçüde artırıyoruz. Lekelenmeme hakkı kapsamında adli sicil sistemini yeniden yapılandıracak, silinme sürelerini kısaltacağız. Çocuklar lehine farklı düzenlemelere gideceğiz. Çocuklar için onarıcı adalet sistemini devreye alacağız. İş yurtları üretim miktarını yükselteceğiz.

"BOŞANMA VE NAFAKA USULÜNE KADAR YENİ REFORMLAR YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz.

2025'i aile yılı ilan etmiştik. Yıl boyu önemli çalışmalar yapacağımızı ilan etmiştik. Aile hukukunda uygulama kaynaklı sorunlara yönelik birçok tedbiri hayata geçireceğiz. Aile mahkemelerinin kurulu ve yargılama usulünden, boşanma ve nafaka usulüne kadar yeni reformlar yapmayı planlıyoruz."