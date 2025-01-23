Dortmund’da Nuri Şahin gitti

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi. Sarı-siyahlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Bologna'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından genç teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu. Tüm kulvarlarda 27 maça çıkan 36 yaşındaki çalıştırıcı; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 1.48 puan ortalaması tutturdu.Nuri Şahin'in görevine son veren Borussia Dortmund, teknik direktör arayışlarına derhal başladı. Alman ekibinin, Nuri Şahin'in yerine belirlediği ilk aday Niko Kovac oldu. Hatırlanacağı üzere Niko Kovac, Solskjaer öncesi Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak Hırvat teknik adam, siyah-beyazlıları reddetmişti. Haberde Erik ten Hag'ın listede yer almasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı bu kış plana dahil edilmeyeceği aktarıldı.

İSMAİL KARTAL PERSOPOLİS'TE

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında topladığı 99 puanla 2,61 puan ortalaması yakalan teknik direktör İsmail Kartal yeşil sahalara geri dönüyor. İran kulübü Persopolis'in İsmail Kartal ile 1.5 yıllık bir anlaşma sağladığı ve tecrübeli teknik adama 2.2 milyon Dolar ödeneceği öğrenildi. Deneyimli teknik direktör, daha önce Karabükspor, Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor, BB Erzurumspor ve Fenerbahçe'de çalıştı. İran ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis sezonun ilk yarısını lider Traktör'ün 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.

REAL MADRİD'DE ALONSO BOMBASI

2021'DEN bu yana Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yürüten Carlo Ancelotti'nin, sezon sonunda başkent ekibinden ayrılmak istediğini yetkililere bildirdiği öne sürüldü. Başkent ekibinin Don Carlo'nun ayrılığı sonrası göreve Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu getirmesi bekleniyor. Daily Mail'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, İtalyan teknik adam, Avrupa'nın dev kulübünü iki farklı dönemde toplam altı sezon boyunca yönettikten sonra, takımın başarısından bağımsız olarak, sezon sonunda Santiago Bernabeu'dan ayrılmak istiyor. Ancelotti'nin sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor, ancak bu anlaşmayı daha erken sonlandırmayı planladığı belirtiliyor.