15 milyon lira için 78 cana kıydılar

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Halit Ergül'e ait Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 78 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Yangın Uzmanı Mustafa Kaygısız Yeni Asır'a Bolu'daki ihmaller zinciriyle ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

"İNSANLAR ZEHİRLENDİ"

Kaygısız, otelin herhangi bir denetimden asla geçmeyecek kadar kusurlu olduğunu söyledi. Günümüzde ısıya dayanıklı boyaların bile üretildiğini hatırlatan Kaygısız, "Neresinden bakarsanız bakın, Kartalkaya'daki otel yangını güvenlik zafiyeti olarak değerlendirilir" diye konuştu. Yanmamak için insanların çarşaflarla pencerelerden sarktığını ve bu tablonun oluşmasına neden olan ihmalleri eleştiren Kaygısız, "12 katlı bir otelde yangın algılama ve söndürme sistemlerinin eksikliği büyük kayba yol açtı. 78 kişinin yaşamını yitirdiği trajik bir olay güvenlik zafiyeti nedeniyle bu boyuta ulaştı. Böyle lüks bir otelde çarşaflarla tahliye, 2025 yılında teknojinin var olduğu bir döneme yakışmadı. Bir yangın 4-8 dakika arasında tüm alanı kaplar. İnsanlar genellikle yanarak değil, dumandan zehirlenerek ölür. Özellikle sünger yataklar ve akrilik malzemeler gibi kimyasal içerikli eşyaların oluşturduğu duman, siyanürlü maddeler içerir ve hızlı bir şekilde iç organ hasarına yol açar" dedi.

BİRÇOK EKSİK MEVCUT

Tahliye süreçlerinin 12 ila 15 dakikadan uzun sürmemesi gerektiğini belirten Mustafa Kaygısız, "Eğer otelde yangın düzgün çalışıyor olsaydı, bu kadar can kaybı yaşanmazdı. Yağmurlama sistem olsaydı ve doğru projelendirilseydi, bu kadar ölüm olmazdı. Kısacası denetimlere takılan tüm maddeler düzeltilseydi, bu işlemlerin otel sahibine maliyeti yaklaşık 15 milyon lira civarında bir rakam olacaktı" dedi. Bolu Belediyesi tarafından 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan tespitlerde 8 başlıkta yetersizlik tespit edildiği otele bildirilmişti. Bu raporda; tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, acil aydınlatma sistemi, elektrik tesisatı uygunluğu, söndürme gereçleri talimatları, yangın algılama sistemleri, yangın alarmı, paratoner ve duman kontrol sistemi konularında yetersizlik olduğu vurgulanmıştı. Tüm bu eksikler 15 milyon lira ile kapatılabiliyordu ama hiçbir şey yapılmadı ve 78 vatandaşımızın canına mal oldu.

Otel sahibi Halit Ergül gözaltında

YANGINLA İLGİLİ 12'NCİ GÖZALTI

Bolu'daki otel yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. 78 kişinin ölümüne 50 kişinin yaralanmasına sebep olan yangınla ilgili soruşturma kapsamında dün akşam A.B. isimli kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilerek Bolu'ya götürüleceği öğrenildi.