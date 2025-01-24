Başkan Erdoğan: Yangın faciası tüm yönleriyle araştırılıyor

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"FACİA TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bazı kardeşlerimizin cenazesine katılarak onları son yolculuklarına uğurladık. Tüm milletimize tekrar başisağlığı diliyorum. 51 yaralımızdan 43'ü taburcu oldu. 8 kardeşimizin tedavisi farklı hastanelerde sürüyor:

Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz tahkikatlarını derinleştirerek sürdürüyor. Facia tüm yönleriyle araştırılıyor. Mutlaka hesap verecekler. 14 kişi gözaltına alınmıştır.

Bunun üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır. Acıyı yaşatanlar hesap verecek.

"BİZE DURMAK YOK

AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görevi devreden arkadaşlarıma minnettarlığımı ifade etmek isterim. Malatya'ya hizmet ettik. İş yaptık, eser ürettik.

Vatandaşla arasına mesafe koyanlar, milletle arasına duvar örenler benim yol arkadaşlarım olamazlar. Dolayısıyla kibri, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Rakiplerimizin acizliğine umut bağlayarak rotamızı çizmeyeceğiz. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil daima kendimizle yarıştık. Bize durmak yok.

Biz milletin partisiyiz. 85 milyonun partisiyiz. Biz dertliyiz. Derdi olan bir kadroyuz. Tek tek vatandaşlarımızın sorunlarıyla dertliyiz. Hiçbir ayrım yapmadan bu dertlere derman oluncaya kadar çalışacağız.

Ülkemize kazandırdığımız eserleri birbiriyle yarıştırıyoruz. Diplomasiden, savunma sanayiye kadar elde ettiğimiz ne kadar başarı varsa birbiriyle yarıştırıyoruz.Siyasi rakiplerimizin il ve ilçeleri yönetecek çaplarının dahi olmadığı çok açık bir şekilde görülüyor. Milletimiz de bunları not ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar milletimize karşı hep şeffaf olduk. Milletin kantarına çıkmadan evvel muhasebemizi yaptık. Çözüm bekleyen sorumlarımızı da vatandaşlarımızla dürüst bir şekilde paylaştık.

Üretim olmadan istihdamı ve ihracatı koruyup geliştiremeyiz.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Bir diğer meselemiz fırsatçılıktan kaynaklı fahiş fiyattır. Üreticiden dağıtıcıya kadar yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır. Bu dalgayı kırmanın yolu da yine enflasyonu düşürmekten geçiyor. Denetim bu süreçte önemli. Bu denetimler yapılıyor, yapmaya da devam edecekler.

Devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz. 1,5 yılda ciddi mesafe aldığımız bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmemiz için halkımızın güçlü desteğine ihtiyaç duyacağız.Sevgili Malatyalılar, yol ve dava arkadaşlarım; 'İki günü aynı olanın ziyanda olduğu' gerçeğiyle her günü milletimize daha iyi hizmet etmek için çalışıyoruz. Malatya'ya güncel rakamlar 511 milyar tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde 33 milyar lira, sosyal yardımlarda 58, sağlıkta 13 milyar lira tutarında yatırım yaptık."