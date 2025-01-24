İhmal kurbanlarına son görev

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında, ihmaller nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde defnedildi. İzmir'de yaşayan Altın ve Suyolcu aileleri de korkunç geceyi yaşayanlardandı. Yangında yaşamını yitiren Dr. Öğretim Üyesi ve anne olan Kübra Tonguç Altın ile 4. sınıf öğrencisi kızı Alya Altın'ın cenazeleri memleketleri Manisa Soma'da toprağa verildi. Olaydan yaralı olarak kurtulan baba Hilmi Altın'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Faciada İzmir Urlalı Müge Suyolcu (41) ile kızı Pera (10) yaşamını yitirirken, baba Yavuz Suyolcu (42) ile oğlu Göksel Derin (13) kurtulmuştu. Suyolcu ailesinin, yangın sırasında 8'inci kattaki odalarından çıktığı, ayrılmamak için el ele tutuşup 4'üncü kata indikleri, yoğun duman ve panik nedeniyle anne ile kızın, eşi ile oğluyla birbirini kaybettiği ortaya çıktı. Anne ve kızı için Urla'da dün İskele Yahşibey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, baba Yavuz Suyolcu, oğlu Göksel Derin Suyolcu, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Başkanı Cemil Tugay, aile dostları ile vatandaşlar katıldı. Acılı baba Yavuz Suyolcu, yetkililerden sorumluların cezalandırılmasını istedi.