Kırmızı yelekliler Bolu’ya desteğe koştu

Bolu'daki otel yangını faciasının hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Psikososyal Destek (PSD) Ekipleri bölgeye giderek çalışmalarına hızla başladı. 54 personelden oluşan 15 PSD ekibi, şimdiye kadar 405 kişiye destek olurken, Bakanlık tarafından kurulan koordinasyon ekibiyle de defin işlemlerine refakat ediliyor.

UZMAN İSİMLER EKİPTE

Yangının ardından hastanede tedavi gören yaralılar ve yakınlarını ziyaret eden Kırmızı Yelekliler, acil ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçiyor. Aynı zamanda sahada ihtiyaç tespit çalışmaları yürüten PSD ekipleri, vefat eden vatandaşların defnedileceği illeri tespit ederek cenaze işlemlerinde de ailelerine yardımcı oluyor. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan koordinasyon ekibi tüm illerde defin süreçlerinin takibini ve refakatini yapıyor. Üniversitelerin psikoloji, sosyal hizmet, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve çocuk gelişimi bölümlerini tamamlayan, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmeti ve temel düzey müdahale eğitimini alan uzmanlardan oluşan PSD ekipleri, facia yaşayan aileler ve vefat edenlerin yakınları için en etkili psikolojik ilk yardım yapıyor.