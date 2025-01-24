MSB: Kıta sahanlığımıza karşı ihlaller engellenecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgilendirme toplantısında son 1 haftada 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar da 221 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aktürk'ün ardından bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KIŞLASIZ ASKERLİK YOK

Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5'inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasına ilişkin, "GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, deniz yetki alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025'te başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir. Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar" dedi. Bakanlık kaynakları, kışlasız bedelli askerlikle ilgili iddialara ilişkin olarak ise "7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi 1 aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.