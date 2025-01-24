Son dakika: Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Menajer Emine Ayşe Barım'ın gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu tespit edildi. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği belirlendi.

'OLAYLARA KATILDIĞI BELİRLENDİ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı Olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Polis ekipleri Barım'ın evinde ve iş yerinde arama yapıyor.