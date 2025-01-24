Suriye’ye gözyaşlarıyla ilk uçuş

TÜRK Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini dün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. THY'nin 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla gerçekleştirildi. Tarihi sefere THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY yetkilileri ve ülkelerine yıllar sonra dönen Suriyeli yolcular katıldı. İstanbul'dan, Arapça "Başını dik tut, artık özgürsün Suriye" şarkısını söyleyerek uçuğa binen yolcular, kabin ekibi tarafından lokumla karşılandı. Bazı yolcular ise mutluluktan ağladı. Duygusal anların yaşandığı uçuşta özgürlük şarkıları söyleyen Suriyeli yolcular gözyaşlarını tutamadı.