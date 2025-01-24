‘Yargıya kimse parmak sallayamaz’

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Siyasi ve ideolojik kimlikleri ile ekonomik statüleri sebebiyle bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günlerin geride kaldığını belirten Erdoğan, "Suç işleyenler, suçta kibirlenenler, hukuka kast edenler kim olursa olsun, yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorunda" dedi.

"HEDEF GÖSTEREMEZSİNİZ"

Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimsenin tehdit edemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamazlar. Hâkim ve savcılarımız ile ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz. Yargı kararlarını doğru bulur veya bulmazsınız. Hatta mahkeme kararlarını, gerekli nezaketi göstererek, eleştirebilirsiniz. Bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız, çıkıp kameralar önünde hukuk insanlarına, hem de çok yakışıksız, çok pervasız biçimde tehdit savuramazsınız. Buna biz de hedef haline getirilen yargımız da izin vermez" diye konuştu.

İSTİNAF SÜRESİ KISALIYOR

Erdoğan, "Yeni Reform Belgemiz, bugüne kadarki gelişmelerin değerlendirilmesi ve sistemin ihtiyaç duyduğu yeniliklerin belirlenmesi suretiyle oluşturuldu. Yeni Yargı Reformu Stratejisi'yle adaletin etkinliğine ve yargı mekanizmalarının ihtiyaçlarına yönelik yeni politikaları belirledik. En önemli önceliklerden biri, makul sürede yargılanma hakkı güvencelerinin artırılması. Etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz. Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz. Temyiz incelemeleri gibi, istinaf incelemelerinin de 6 ay içinde neticelendirilmesine yönelik düzenlemeler yapacağız. Yeni düzenlemelerle duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız. Bozma kararı verilen dosyaların öncelikle ve ivedilikle görülmesi ise bir diğer hedefimiz" dedi.

YAPAY ZEKA KULLANILACAK

Adalet hizmetlerinde yapay zekâ uygulamalarından istifade edeceklerini belirten Erdoğan, "Noterlik Kanunu'nu yenileyecek, hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların kapsamının genişletilmesi ile adli para cezası miktarlarının yeniden belirlenmesi önceliklerimiz arasında. Psikolojik rahatsızlığı olanların ve madde bağımlılarının rehabilite olmadan toplumsal hayata katılmalarını engelleyecek tedbirler alacağız. Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dâhil, müstakil yaptırımlara tâbi tutacağız. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesini de ayrı bir suç olarak düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

ONARICI ADALET UYGULAMALARI

Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi, kişilerin toplu olarak bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaların ağırlaştırılacağını belirten Erdoğan, "Lekelenmeme hakkı kapsamında, adli sicil sistemini yeniden yapılandıracağız. Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulünden çocukların menfaatlerini gözeten boşanma ve nafaka usullerine kadar geniş bir yelpazede yeni reformlar yapmayı planlıyoruz. İdari yargılama usulünün sadeleştirilmesine dönük önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Kadın haklarına ilişkin yeni uygulamalar geliştirerek, şiddet mağduru kadınlarımızın adli süreçlere erişimini en kısa yoldan temin etmeye çalışacağız" dedi.

DOĞAL AFET ACİL DURUM MERKEZİ

Yaşlı ve engelli vatandaşların da adalete erişimlerini kolaylaştıran tedbirler alacaklarını dile getiren Erdoğan, "Mobil bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin önünü açacağız. Doğal afetlerden sonra yargı faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için ülke genelinde belirlenen doğal afet ve acil durum merkezleri kuracağız. 6'ncı ve 7'nci sınıflarda seçmeli olarak okutulan hukuk ve adalet derslerini liselere de teşmil edeceğiz. Erken yaşlardan itibaren adalet anlayışını benimsemiş fertlerden oluşan bilinçli bir toplum inşasına katkı vereceğiz" ifadelerini kullandı.