‘Acıyı yaşatanlar hesap verecek’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da '201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi' ve 'Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan daha sonra programı kapsamında AK Parti Malatya 8'inci Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirdi. Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Bolu'da yaşanan otel yangınına değinerek başlayan Başkan Erdoğan, "Millet olarak Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında yitirdiğimiz canların büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Aralarında aile dostlarımızın, evlatlarının ve torunlarının dolduğu 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. 51 yaralımızdan 43'ü taburcu oldu. Kalan 8 kardeşimizin tedavisi farklı hastanelerde sürüyor. Onlara da şifa dileklerimi buradan iletiyorum" dedi. Facianın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturmaların başlatıldığını belirten Erdoğan, Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir" dedi.

"ACININ SİYASETİ YAPILMAZ"

Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Erdoğan, "Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır. Hepimizi sarsan, hepimizi derinden yaralayan böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz" diye konuştu. Kongre öncesi düzenlenen törenle 6 bin 554'ü Malatya'da olmak üzere 66 bin 307 konutun anahtarının depremzedelere teslim edildiğini dile getiren Erdoğan, "11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş olduk. Hedefimiz yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmek" ifadelerini kullandı.

"LAF DEĞİL HİZMET ÜRETTİK"

AK Parti kongreleriyle partililerle dava ve yol arkadaşlıklarını perçinlediklerine dikkat çeken Erdoğan, 14 Ağustos 2001'den bu yana milletin huzurunda olduklarına değinerek şöyle konuştu: "Bugüne kadar hep eser ve hizmet siyaseti ürettik. Malatya'ya gelirken her zaman eserlerimizle, yatırımlarımızla geldik. Laf değil, tahrik ve nifak değil, iş ürettik, hizmet ürettik, eser ürettik. Vatandaşla arasına mesafe koyanlar, milletle arasına duvar örenler açık söylüyorum, benim yol arkadaşlarım olamazlar. Dolayısıyla kibir ve böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Rakiplerimizin acizliğine, karşımıza dikilenlerin beceriksizliğine umut bağlayarak rotamızı çizmeyeceğiz. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil daima kendimizle yarışıyoruz. Bize durmak yok, duraksama yok. Millete hizmet mücadelesinde rehavete kapılmak yok."

FIRSATÇILARLA MÜCADELE SÜRECEK

AK Parti olarak başarıların yanı sıra çözüm bekleyen sorunları da vatandaşlarla dürüstçe paylaştıklarını kaydeden Erdoğan, "Ekonomide uyguladığımız programın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Ekonomideki mevcut sıkıntıların çıban başı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonla mücadele ederken üretimi, istihdamı, ihracatı artırmaya da özel önem veriyoruz. Ülkemizde maalesef girdi maliyetlerindeki artışlar döviz kuruyla enflasyon oranlarıyla izah edilemeyecek fiyatlama yapan bir kesim üreticiden dağıtıcıya ve perakendeciden hizmet sektörüne kadar yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır. Devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. Erdoğan konuşmasının son bölümünde, 22 yılda Malatya'da yapılan 511 milyar TL tutarındaki yatırım ve projeleri anlattı.

DEPREMİN YARALARI SARILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Merkez Kapalı Spor Salonu yanında düzenlenen "201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni"nde depremzede vatandaşlara anahtarlarını teslim etti. Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti. Bir yandan depremde evleri yıkılan vatandaşların yeni konutlarını teslim ederken bir yandan da şehirleri yeniden ayağa kaldırdıklarını aktaran Erdoğan, "İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.

Başkan Erdoğan, evdeki çocukların karnelerini inceledi.

ERDOĞAN'DAN ULUDAĞ AİLESİNE ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da daha önce evlerine ziyaret sözü verdiği Uludağ ailesini ziyaret etti. Erdoğan aileyi Hasan Varol Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek çay içip, sohbet etti. Ziyarette Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Valisi Seddar Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşlik etti.