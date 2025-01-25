Başkan Erdoğan: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek

Başkan Erdoğan, partisinin Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Konuşmasına, Eskişehir AK Parti teşkilatlarında görev yapanları selamlayarak başlayan Erdoğan, yarın idrak edilecek Miraç gecesini tebrik etti.

Erdoğan, "Peygamberimizin önce Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya oradan Sıdret-ül Müntehayı geçerek makamı alaya ulaştığı bu mübarek gecenin affımıza, mafetimize, kurtuluşumuza vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Miraç deyince aklımıza ilk olarak Kudüs-ü Şerif geliyor. " ifadelerini kullandı.

Nuri Pakdil'in "Anneler ve Kudüsler" şiirinden bir bölümü okuyan Erdoğan, Tur Dağını yaşa/ Ki bilesin nerde Kudüs/ Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum/ Ayarlanmadan Kudüs'e/ Boşuna vakit geçirirsin/ Buz tutar/ Gözün görmez olur. Evet, bu mübarek gece münasebetiyle 471 günlük yıkımın, katliamın ve soykırımın ardından geçen hafta başlayan ateşkesle bir nebze olsun rahat nefes alan Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz." dedi.

Çoğu çocuk ve kadın 50 binden fazla masumun şehit düştüğü Gazze'de biraz buruk, biraz hüzünlü de olsa yüzlerin ilk defa gülmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti;

15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak Mübarek Ramazani Şerif öncesinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Yine buradan 13,5 yıl boyunca devam eden ve 1 milyon insanın hayatına mal olan gaddarlığın ardından Aralık ayı başında özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selam ve dualarımızı yolluyoruz.