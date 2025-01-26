Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 2028 seçimini farkla kazanacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresine katılmak üzere beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Van Ferit Melen Havalimanı'na geldi. Burada Vali Ozan Balcı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'na geçti

SEVGİ GÖSTERİSİ

Yol boyunca kendisini bekleyen vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, salonu dolduran partililere hitap etti. Erdoğan, "Bugün bir kez daha aranızda olmaktan ayrı bir bahtiyarlık, ayrı bir heyecan duyuyorum. AK Parti Van İl Kongremizin Van için Vanlı kardeşlerim için ülkemiz ve milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. "Biz muhalefet partileri gibi kabahati, eksiği, hatayı başkasında, özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip değiliz" diyen Erdoğan, "Tabiri caizse kırk dereden su getirerek, çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye asla yakışmaz. Bizim hedefimiz, partimizin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI KAZANACAK

Başkan Erdoğan, "Bizi bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları da belirliyoruz. Buna göre hedefimiz şöyledir, inşallah 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az üçte ikisinde AK Parti ve Cumhur ittifakının eser ve hizmet bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Böylece Türkiye yüzyılının inşasında çok kritik bir eşiği daha açacak. Evlatlarımıza her açıdan mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız. Bu hedefe giden yolun kilometre taşlarından biri elbette Van olacaktır" ifadelerini kullandı.

"GEREKEN DERSİ VERECEKSİNİZ"

Erdoğan, "İftira atarak, çamur atarak, karalayarak, kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz. Bunlara boyun eğmeyeceğiz. Bizi tahrik etmeye, bizi hedeflerimizden koparmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu oyunlar karşısında, bu kirli siyaset karşısında tüm teşkilatlarımızın, tüm arkadaşlarımızın her daim uyanık olmalarını bekliyorum. Biliyorsunuz daha önce bizi kendi iç meselelerimizde oyalayarak, kendi gündemlerini takip ettiler. Kimi zaman kimlik siyasetiyle, kimi zaman mezhep ve meşrep tahrikiyle aramıza tuğlası nefret ve husumet olan duvarlar ördüler. Böylece Türkiye'ye epeyce vakit kaybettirdiler. Milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini zedelemeye kalkanlara gereken dersi inanıyorum ki hanım kardeşlerim verecektir" şeklinde konuştu.

"TERÖR BARİYERİ YIKILACAK"

Kırk yıldır Türkiye'nin kanını emen terör belasından ülkeyi tamamen kurtardıktan sonra hedeflere koşar adımlarla gideceklerini vurgulayan Erdoğan, "Seksen beş milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak bir hassasiyeti paylaştığını görmekten açıkçası memnuniyet duyuyorum. Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve Suriye'de gerçekleşen devrimle birlikte bölgemizde oluşan avantajlı iklimi, bu terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyorum. Bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyonun kardeşçe yaşatmanın, muhabbetle kucaklaştırmanın mücadelesini vereceğiz" dedi.

ERDOĞAN MUHALEFETE SERT ÇIKTI: EDEP DIŞI ÜSLUPLA SALDIRIYORLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Van'dan sonra AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'ne de katıldı. Bolu'daki otelde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili konuşan Erdoğan, "Yapılması gerekenler tavizsiz şekilde yerine getirilmektedir. Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek. Yangın faciası tüm yönleriyle aydınlatılacak" dedi. Facianın üzerinden siyaset yürüten ana muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Daha cenazeler bile defnedilmeden saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Bu edep dışı üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız bunun hesabını tek tek soracaktır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden korusun" diye konuştu.