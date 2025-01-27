AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'nda saat 16.55'te başlayan toplantı 18.50'de sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu.

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI:

Sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz. Kaybettiğimiz canları geri getirmez, onların üzüntüsünü her zaman yaşayacağız. Çok büyük bir facia. Hem milletimize hem de onların değerli ailelerine bir kere daha başsağlığı diliyorum. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi.

Yüksekova'da 12 yaşında bir kız çocuğumuz, başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Evladımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık fakat vatandaşlarımızla arz etmek isterim ki, vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşması, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz ve buna karşı en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız. Hangi partiler olursa olsun hangi belediye olmuş olsun bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz.

1 Şubat'ta İzmir'de 8 Şubat'ta İstanbul'da il kongremizi yapacağız. Kadın kolları kongremiz gerçekleşecek ve 23 Şubat'ta Ankara'da büyük kongremizi gerçekleştirerek bu süreci tamamlamış olacağız. Tabi bu bir bayrak yarışı. O salonları dolduran teşkilat mensuplarımıza il ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanımızın gelişi için meydanları dolduran bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.