‘Bu gençlik vandal bir gençlik değil’

BAŞKAN Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sevgili gençler, sizin yolunuz, gayeniz, ufkunuz Hoca Ahmet Yesevi'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Bilge Kağanların, Alparslanların ufkudur. Sizin ufkunuz Fatih Sultan Mehmet'in ufkudur. Sizin ufkunuz büyük devlet adamlarının ufkudur. Sizin ufkunuz şehitlerin, gazilerin ufkudur. Sizin ufkunuz bu coğrafyayı nakış nakış işleyen ariflerimizin ufkudur. Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz" ifadelerini kullandı.

"1453'Ü BAŞ TACI EDERLER"

Sadece son 4 yıl içinde AK Parti Gençlik Kollarına 700 bin gencin üye olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle söyledi: "Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını zulüm 1453'te başladı diyen köksüz şuursuz bir gençlik değildir. Bu gençlik, 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir. Molotof atan kandırılmış bir gençlik değildir. 78 canı kaybettiğimiz kara günde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen bir gençlik değildir. Bu gençlik 1453'ü baş tacı eden bir gençliktir. Vatanına aşık milli bir gençliktir. Bizler gençlik ve spor tesislerinin sayıları 4 bin 456'ya yükselttik. Yerli ve milli teknoloji hamlemiz TEKNOFEST'i hayata geçirerek gençleri projeler geliştirmeleri için teşvik ediyoruz. Zararlı alışkanlıklara mücadelemiz sürüyor."

AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök de Kongreye katıldı.

Erdoğan, "Yuva kuracak gençlerimize 150 bin lira faizsiz kredi veriyoruz. Bununla birlikte tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alacağız. Sigara, alkol, tütün, uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden zararlı alışkanlıklara karşı mücadelemiz çok boyutlu bir şekilde devam ediyor. Sanal kumar ve bahis sorununun üzerine gidiyoruz. Bu belanın kökünü kazıncaya kadar durmayacağız. Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

İNAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

GENÇLİK kollarında bayrak değişimi yaşandığını dile getiren Erdoğan, "Gençlik Kolları Başkanlığı görevini 4 yıl boyunca başarıyla yürüten İzmir Milletvekilimiz Eyyüp Kadir İnan kardeşime şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Gazi Meclisimizin en genç milletvekillerinden biri olan Eyyüp Kadir kardeşimiz hem partimiz hem de gençlik kollarımız bünyesinde önemli vazifeler icra etti. Üstün hizmet ve gayretleri için kendisini tekrar tebrik ediyorum. Gençlik kolları başkanlığı vazifesini devralan Yusuf İbiş kardeşimize de candan tebrik ediyor, bu önemli görevi layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum" dedi.

İZMİR'E GELİYOR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat Cumartesi günü İzmir'e gelecek. Erdoğan partisinin 8. Olağan İzmir kongresine katılacak. AK Parti İzmir İl Başkanlığı, bu özel gün için hummalı bir çalışma başladığı öğrenildi. Atanarak geldiği göreve seçilerek devam edecek olan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kongre öncesi en ince ayrıntıyla ilgileniyor. 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'da Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşecek kongre salonuna yaklaşık 11 bin kişi alınacak.

'TAVİZ VERMEYİZ'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün toplandı. Ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröre taviz asla söz konusu değildir. Örgüte silah bırakma çağrısı yapıldı" dedi. Ardından Çelik, Bolu faciasıyla ilgili olarak şöyle söyledi: "Sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz. Yüksekova'da da 12 yaşında bir kız çocuğumuz, başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Çok büyük bir facia yaşandı." Ömer Çelik konuşmasının sonunda 1 Şubat'ta İzmir'de 8 Şubat'ta İstanbul'da il kongresi yapacaklarını hatırlattı.

'SİYASET GENÇLEŞTİ'

ERDOĞAN, "Gençlerimizin önünü açan reformları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı kaldırdık. Siyasetin gençleşmesini sağladık. Bu millete sevdalı ve donanımlı bir gençlik yetişiyor. 'Kim var' diye seslenildiğinde sağına soluna bakınmadan 'Ben varım' diyen dava ahlakına sahip bir gençlik maaşallah gümbür gümbür geliyor" dedi.