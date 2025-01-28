İmamoğlu hakkında yeni soruşturma

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İmamoğlu'nun dün düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği tespit edildi. Başsavcılık, İmamoğlu hakkında "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılması için talimat verildiği bildirildi. Öte yandan İmamoğlu, cuma günü Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye gidecek.