Bakan Yerlikaya açıkladı: 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü" dedi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı,

Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430'unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13'ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220'sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor. 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü. 2017 yılından bu yana ise 821 bin 579 Suriyeli kardeşimiz Vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı."