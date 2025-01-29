Savcılık, Ayşe Barım’ın tutuklanma talebinde "Etki Ajanlığı" vurgusu yaptı

SAVCILIĞIN yazısında tutuklanan Ayşe Barım'a ait şirketin faaliyetlerinin 'etki ajanlığı amacı' taşıdığı iddia edildi. İsmi haftalardır 'dizi sektöründe tekelleşme' iddialarıyla anılan menajer Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklandı. Barım'la ilgili savcılığın tutuklamaya sevk yazısında 'etki ajanlığı' ifadesi de yer aldı. İktidarın getirmek istediği ve kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen düzenleme, muhalefet partilerinin teklifi sonrası geri çekilmiş ve yasalaşmamıştı. Savcılık yazısında Barım'ın kendi şirketine bağlı olan ve toplumda tanınan oyuncuları eylemlerine yönlendirerek bunların 'etki gücü'nü kullandığı iddia edildi.

ÇARPICI DETAYLAR

BARIM'IN şirketine bağlı oyuncuların 2021'de gerçekleşen orman yangını ve deprem felaketlerinin ardından sosyal medyadaki '#HelpTurkey' kampanyasına eş zamanlı olarak katılarak 'Türkiye'yi güçsüz gösterdikleri' de öne sürüldü. Bu kapsamda Barım'a ait şirketin faaliyetlerinin 'etki ajanlığı amacı' taşıdığı iddia edildi. Barım'la ilgili savcılığın tutuklamaya sevk yazısında 'etki ajanlığı' ifadesi de yer aldı. İktidarın getirmek istediği ve kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen düzenleme, muhalefet partilerinin teklifi sonrası geri çekilmiş ve yasalaşmamıştı. Savcılık yazısında Barım'ın kendi şirketine bağlı olan ve toplumda tanınan oyuncuları yönlendirerek bunların 'etki gücü'nü kullandığı iddia edildi. Etki ajanlığı' olarak bilinen düzenleme ilk defa geçen sene gündeme gelmişti.