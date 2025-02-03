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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi Bolu'daki otel yangını, terörle mücadele operasyonları ile Hamas-İsrail ateşkesi ve enflasyonla mücadele oluşturacak.

HABER MERKEZİ

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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Beştepe Külliyesi'nde toplayacak. Ana gündem maddesini Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın oluşturacak.

Bölgesel gelişmelerin ve terörle mücadele operasyonlarınında konuşulacağı kabinede Hamas ile İsrail'in anlaştığı ateşkes de ele alınacak.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken bölgede atılan son adımlar ele alınacak.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze de ele alınacak başlıklar arasında olacak.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

Terörle mücadele ve Suriye ile ilişkiler Kabine'de görüşülecek başlıklar arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son terör operasyonları yer alacak.

Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye'den arındırılması ile bölgenin yeniden inşası konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek.

Kabine'nin bir diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor.

Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınacak konular arasında. Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer alacak.

Öte yandan enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

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