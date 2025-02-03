Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe Külliyesi'nde topladı.

Bölgesel gelişmelerin ve terörle mücadele operasyonlarının da değerlendirildiği kabinede Hamas ile İsrail'in anlaştığı ateşkes ele alındı, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken bölgede atılan son adımlar görüşüldü.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş Konuşması'ndan öne çıkanlar...

Bin yıllık mirasın, 100 yıllık ufkun rehberliğinde bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Sabırla hareket ediyoruz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Daha yapacak çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var. Biz kararlıyız azimliyiz.

Dünya ve insanlık tarihine yön veren hadiselerin gerçekleştiği bölgelerin merkezinde Türkiye var, bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz.

Bölgesel olaylar Türkiye'yi etkiliyor. Bir an olsun gardımızı düşürmemeli, rehavete kapılmamalıyız.

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