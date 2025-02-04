ABD'de Filistin'e destek gösterileri düzenlenen 5 üniversiteye "antisemitizm" iddiasıyla soruşturma

Trump'ın Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmasının ardından hükümet bu konuda tartışmalı adımlar atıyor.

ABD Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın bu kararnamesi kapsamında 5 üniversite hakkında "antisemitik tutum görüldüğü" öne sürülerek soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD İnsan Hakları Ofisi yetkililerinden Craig Trainor'ın "antisemitik tutumlar ve yasa dışı kampların 2024'te kampüs yaşamını felç ettiğini" savunduğu aktarılan açıklamada, üniversitelerin, Gazze ile dayanışma amacıyla kampüslere kurulan kamplara "imtiyaz tanıdığı" öne sürüldü.

Soruşturma açılan Columbia Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi, Portland Eyalet Üniversitesi, California Üniversitesine bağlı Berkeley Kampüsü ve Twin Cities Minnesota Üniversitesi, Nisan 2024'te başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterilerinin düzenlendiği okullar arasında yer almıştı.

Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ABD ÜNİVERSİTELERİNDEKİ PROTESTOLAR

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun,katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte mensubu 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.