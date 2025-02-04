Başkan Erdoğan: 1 milyon gence iş imkanı sunacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması ve Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Evet, geleceği hak etmek istiyorsak evvela bugünün hakkını vermek, bunun için de sa'yi bir vazife bilmek mecburiyetindeyiz. Eğer büyük ve güçlü Türkiye tasavvurumuzu kuvveden fiile çıkarmak, Türkiye yüzyılı hedeflerimize en kısa sürede ulaşmak istiyorsak, millet olarak çalışmak, hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Hiç şüphe yok ki bilgi ve tecrübenin yanında iş ahlakı da bu süreçte esaslı bir yer teşkil ediyor. İnanç ve medeniyet değerlerimiz itibariyle biz, hamdolsun bu konuda çok hassas, çok titiz bir milletiz. "Çalışana ücretini teri kurumadan verin" emri bu konudaki en önemli rehberimiz ve referans kaynağımızdır. Ahi ocaklarından lonca teşkilatlarına, vakıf kültüründen orta sandıklarına, bin yıldır alın terini, el emeğine, millete hizmet sevdasını, imar ve ihya faaliyetlerine derç etmiş köklü bir geleneğin sahipleriyiz. Bu geleneği geleceğe taşımak, yarınlara çok daha güçlü bir Türkiye mirası bırakmak hem devletimizin hem de milletimizin en hayati sorumluluğudur.

Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Türkiye'nin ekonomisini, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta yükseltmeye gayret ettik. İşçisinden memuruna, çiftçisinden esnafına, mühendisinden özel sektör çalışanına kadar herkesin kendisini güvende ve emniyette hissettiği, müreffeh bir Türkiye bizim öncelikli gündemimiz oldu. Sağlık, tarım, ticaret, ulaşım, sanayi, adalet, sosyal güvenlik, teknoloji gibi milletimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Bir yandan ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine hız verirken diğer yandan adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Bölgesinde ve dünyada sözü geçen, demokrasi ve kalkınma hamleleriyle küresel ölçekte temaşa eden bir ülkeyi milletimizle sırt sırta vererek adeta yeniden inşa ettik. Üretim ve istihdamı, ekonomi ve maliye politikamızın merkezine yerleştirmek bu suretle büyüme ve kalkınma atılımlarımızı sürdürülebilir hale getirdik. Son dönemde bilhassa istihdam ve nitelikli iş gücü alanında devreye aldığımız programlarla başarı hanemize yepyeni kazanımlar ekledik.

"İŞSİZLİK ORANIMIZ YÜZDE 8,6 SEVİYESİNE GERİLEDİ"

9 Şubat 2024'te hayata geçirilen İş Pozitif Programı ile bir yılda 833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdıklarını belirten Erdoğan, "İş gücü uyum programından yüzde 90'a yakın bölümü kadınlar olmak üzere 3 ayda toplam 137 bin 476 kişi faydalandı. Alanına hakim, donanımlı ve mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletme hedefiyle geçtiğimiz ay başlattığımız nitelikli iş gücü yetiştirme programımızdan bin 212 kişi istifade etti. 2024 yılında iş başı eğitim programımızla 65 bin 739 kişiye meslek deneyimi kazandırdık. 3 bin 405 kişide mesleki eğitim kurslarımızdan yararlandı." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin programın başarısını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Son bir yıllık veriler incelendiğinde 2023 Kasım'ına göre iş gücünün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını belirten Erdoğan, yine aynı dönemde istihdam sayısının 986 bin kişi artarak 32 milyon 748 bine ulaştığı bilgisini paylaştı.

İşsizlik oranının 0.4'lük bir düşüşle yüzde 8.6 seviyesine gerilediğini, son bir yılda kadın iş gücünün 429 bin, kadın istihdamının da 397 bin arttığını dile getiren Erdoğan, "Bu noktada kadın iş gücüne katılma oranımızı 1,1 puan, kadın istihdam oranımızı ise 1 puan yükselttiğimizin altını özellikle çizmek isterim." dedi.

Gençlerle ilgili oranlara bakıldığında benzer iyileşmelerin, artışların ve gerilemelerin olduğunu memnuniyetle müşahade ettiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti;

Gençlerimize yönelik bir müjdeyi de bugün burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programıyla gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir. Program kapsamında katılacakları Ar-Ge faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar.

İŞKUR gençlik programı, her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak. Programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1083 lira ödemeyle programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Kampüslerde ve üniversitelerimizin çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla öğrencilerimiz iş arama, finansal, okur yazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacaklar. Öğrencilerimiz ve üniversitelerimiz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum.