Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bugün Türkiye'yi ziyaret etti. Ahmed Şara ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme sona erdi. İki lider önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Ahmed Şara'yı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepimizin bildiği gibi Suriye halkı her türlü zulmü gördü. Kimyasal silah kullanımı dahil insanlık dışı katliama maruz kaldı. Milyonlarca kardeşlerimiz evlerini yurtlarını terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları mücadelesinden vazgeçmedi. Zafer Suriye halkının oldu.

13 yıllık kan ve gözyaşının ardında sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak en zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime de ifade ettim. Tüm kurum ve kuruluşlularımız yoğun çaba içerisinde. Önümüzdeki dönemde karşılık ziyaret ve temasların yoğunlaşacağı inancındayım.

Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafaza oluşturuyor. Bugün yaptığımız görüşmede, bu ilke üzerine bina edilen samimi bir görüşme geçti. Müşterek atılacak adımları değerlendirdik.

Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuiyetle gördük. Bilhassa Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. Suriye'ye gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettim. Şara kardeşimin terörle mücadeleye karşı koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Bugünkü görüşmemizde siyasi gelişmelere üzerinde de durduk. Ülke iradesinin kapsayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz. İnsanı yardımın yanı sıra yeniden imarda gerekli desteği sağlamaya hazırız. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Suriye'ye yönelik bir dizi yaptırım ülkenin ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor.

Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin etkisiyle kısmen esneme sağlandı. Tam netice alıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. Diplomasi alanında yeni yönetiminin sesinin duyulması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'den de birçok bakan ve bürokrat Şam'ı ziyaret etti, etmeye de devam edecek.

İlişkilerimizi çok yönlü geliştirmeye devam edeceğiz. Ticaret, sivil havacılık, enerji, sağlık, eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletiyoruz. İman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiç şüphe duymuyoruz.

"SAYIN ERDOĞAN'I SURİYE'YE DAVET EDİYORUM"

Öteyandan, "Hiç şüphesiz Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak" diyen Ahmed Şara, "Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Kurtuluş savaşında Suriye ve Türk kanı birbirine karışacak bu zafer geldi. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler tarihe dayanmaktadır. Toplantımızda tehditleri ele aldık. Türkiye ile ticareti yeniden canlandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nı Suriye'ye davet ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu gerçekleşecektir." diye konuştu.