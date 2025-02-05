21 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonda 164 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından son bir haftadır devam eden "Gürz-44" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 164 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 21 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finans sağladıklarının tespit edildiğini aktardı.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve polis ekiplerini tebrik etti.