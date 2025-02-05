Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"23,5 yıldır zorlu, çetin ve engebeli fakat bir o kadar da şerefli bir yolda sabırla yürüyoruz. Bu yolculuğumuzun her bri adımını milletimize hizmet aşkıyla katettik. 85 milyon vatandaşımızın her birinin gönlüne taht kurmanın çabası içinde olduk. Bu kutlu mücadelenin mihmandarlığını hep kadınlarımız yaptı. Tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Kadın Kolları Başkanlığında görev yapmış eski başkanlarıma, görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.12 Ekim'de başladığımız kongrelerimizi bir bayrak yarışı anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongre sürecini yönetiyoruz. Böylece kardeşliğimizi daha da perçinliyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşur. Gönüller buluşuyor, kalpler kucaklaşıyor. Bir şölen havasında kongrelerimizi teker teker yapıyoruz.

Başkan olarak mesuliyeti son derece ağır bir vazifeyi üstlenen Tuğba Hanım'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bu hareketin içinden gelen bir kardeşimizdir. Her fırsatta vurguladığım bir hususu tekrar etmek istiyorum, bizim mücadelemiz şahsi ikbal, kişisel kariyer meselesi değildir. Hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz.

"BİZ KISA MESAFE KOŞUCUSU DEĞİLİZ"

Dikkatinizi çekerim, biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz. Uzun ve yorucu bir maratonunu koşucularıyız. Bu yolda da enerjimizi, sabrımızı ve direncimizi kaybetmeden ipi göğüsleyene kadar durmadan konuşacağız. Unutmayınız; millete hizmet yolunda kırılmak, darılmak, küsmek, yarıştan kopmak gibi bir lükse şahsım dahil hiçbirimiz sahip değiliz.

Şahsi çıkar ve menfaatlerini siyasetlerinin merkezine yerleştirenler gibi olmadık, olmayacağız. Ben değil biz demeye devam edeceğiz. İmkanımız dermanımız oldukça hep birlikte tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

"BİZ KADINLARLA SİYASET DEDİK"

Türkiye'nin ekonomiden yönetime elde ettiği eşsiz kazanımlarda sizlerin çok büyük katkıları var. El ele verdik, Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Milli iradeyi hedef alan saldırıları birlikte püskürttük. Demokrasinin, adaletin yolunu sizlerle birlikte aştık. Tahriklere, provokasyonlara, karalamalara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk. İmkansız denilen reformlara birlikte imza attık.Türkiye'nin her meselesinde sizlerin görüşünü almaya önem verdik. Siyasete sadece nezih değil, kalite ve nitelik kazandırdınız. Siyasette kadınlara yönelik ön yargıların kırılmasına sizler vesile oldunuz. Biz kadınlarla siyaset dedik.

Başörtülerinden ötürü okumak, üniversite eğitimi görme hakları kısıtlanıyordu. Ey CHP unutma, ünivertsietelrin kapısında ikna odalarını kuranlar sizdiniz.

Bunlar bize kadın haklarından bahsediyor. Siz kadın haklarını yakalamak için çok fırın ekmek yersiniz.