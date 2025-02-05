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Emine Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi. Emine Erdoğan "Görevi devredenlere emekleri için şükranlarımızı sunuyor, yeni yönetimde bayrağı devralan kıymetli dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

AA

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Emine Erdoğan’dan AK Parti Kadın Kolları paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu kutlu davaya gönül veren, inançla ve kararlılıkla yol alan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Görevi devredenlere emekleri için şükranlarımızı sunuyor, yeni yönetimde bayrağı devralan kıymetli dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

Emine Erdoğan’dan AK Parti Kadın Kolları paylaşımı

Emine Erdoğan, paylaşımında, kongreden fotoğraflara da yer verdi.

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