FETÖ’ye ağır darbe: 29 ilde 93 kişiye gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftada FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yerlikaya sosyal medya platformu 'X' üzerinden gerçekleştirdiği bilgilendirmede 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 93 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlara dair görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "29 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden 'KISKAÇ-37' operasyonlarında; 93 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün 'Askeri Mahrem Yapılanması' ve 'Öğrenci Yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu" dedi.

İZMİR'DE 7 GÖZALTI VAR

AYRICA operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon'da operasyonlar düzenlendi. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.