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Santorini açıklarında bir deprem daha! Bu kez büyüklük 5.1

Ege Denizi'ndeki turizm adası Santorini açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA

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Santorini açıklarında bir deprem daha! Bu kez büyüklük 5.1

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda depremler devam ediyor. ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi'ne (USGS), Santorini ve Amorgos arasındaki bölgede 10 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası'nı 9 binden fazla kişi terk etmiş, adada toprak kaymaları meydana gelmişti.

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