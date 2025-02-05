Şara’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

Şara'nın mesajı, Ankara'daki tarihi ziyaret sonrası paylaşıldı.

Şara'nın mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığımız ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum." ifadeleri yer aldı.

Ahmed Şara, Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği desteğe dikkati çekti; bu durumun, iki halk arasında kardeşlik modeli teşkil ettiğini belirtti.

Şara mesajında, "İki ülke arasındaki koordinasyonu, ortak çıkarlara hizmet edecek ve önümüzdeki aşamada zorluklarla yüzleşmede iş birliğini artıracak şekilde; tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.