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Gri kategorideki 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu Bülent Taşer ile Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde yakalandı." dedi.

DHA

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Gri kategorideki 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu Bülent Taşer ile Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." mesajını paylaştı.

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