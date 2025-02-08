Gri kategorideki 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu Bülent Taşer ile Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." mesajını paylaştı.
⬜️ Gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile ❌ Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-45" operasyonuyla yakalandı❗️ Son terörist etkisiz hale… pic.twitter.com/beDl6PfZze— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2025