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Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı

Son dakika haberleri...Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ

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Mansur Yavaş’tan ön seçim kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta grup toplantısında ilan ettiği ön seçim formülüne Mansur Yavaş itiraz etmiş, Ekrem İmamoğlu ise desteğini ilan etmişti.

Mansur Yavaş'ın görüşü alınmadan ilan edilen ön seçimde, CHP'de cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlerin parti üyelerinin oyuyla belirleneceği açıklanmıştı. Özel, dünkü CHP grup toplantısında bu yöndeki kararlılığını vurgulayarak, "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" demişti.

Yavaş, CHP'de gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını açıkladı.

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Mansur Yavaş’tan ön seçim kararı Mansur Yavaş’tan ön seçim kararı Mansur Yavaş’tan ön seçim kararı
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