Başkan Erdoğan: Türkiye’ye güvenen pişman olmayacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi kurulmasını kararlaştırdık. 3 kıtanın kesiştiği noktada yer alan ülke olarak stretajik ortaklık kurulmasına büyük önem veriyoruz.

Bölgemizde çatışmalara rağmen ekonomik büyümemiz sürüyor. Son 20 senede yüzde 5 büyüme orannını yakalayabilen sayılı ülkelerden biriyiz. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. 270 milyar dolara yakın yatırım çektik. Yabancı şirketlerinin sayısı 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Ülkemizi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız.