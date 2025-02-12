BM, Gazze’deki çocukların yetersiz beslenmesine dikkat çekti

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gören çocuklara dikkati çekildi.

Açıklamada, Gazze'de 1 Ocak 2025'ten bu yana 2 bin 369 bebek ve çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedavi edildiği aktarıldı.

Bu bebek ve çocukların 403'üne şiddetli akut yetersiz beslenme, 1966'sına da orta derece akut yetersiz beslenme tanısı konulduğu duyuruldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları öncesi Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gören neredeyse hiç çocuk olmadığına dikkati çekilen açıklamada, besleyici gıda ve sağlık hizmeti gibi temel hizmetlere erişim eksikliğinin bölgede 2 yaş altı bebeklerde akut yetersiz beslenmenin yayılmasına yol açtığına işaret edildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan 19 Ocak'taki ateşkesin ardından Tel Aviv yönetimi Gazze'ye insani yardımların girişine yönelik engellemelerini azaltmış olsa da bölgedeki ihtiyacın karşılanmasının zaman alacağı belirtiliyor.

Ateşkes anlaşmasına göre, her gün 600 yardım tırının Gazze'ye ulaştırılması gerekiyordu ancak girişine izin verilen miktarın taahhüt edilenin yüzde 70'i olarak kaldığı ifade ediliyor.

Filistinli yetkililer, ateşkes kapsamında Gazze'ye 60 bin konteyner ve 200 bin çadırın girişine izin verilmesi gerektiğini ancak Tel Aviv'in teslimatı geciktirdiğini kaydetmişti.