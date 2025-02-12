İstanbul’da belediyelere terör operasyonu: 10 gözaltı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve 2024 yerel seçimlerinin ardından belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin belediyelere yerleştirildiği tespit edildi. Operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.S ve HDK mensubu olduğu tespit edilen Beyoğlu Belediyesiyle bağlantılı şüpheli İ.P olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.