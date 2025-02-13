Trump, Putin ile "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ABD Başkanı, hem Putin hem de Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceklerini kaydederek "Aslında onun (Putin'in) buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ama muhtemelen Suudi Arabistan'da da bir araya geleceğiz. İlk kez Suudi Arabistan'da bir araya geleceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız. Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. İlk buluşma olarak muhtemelen Suudi Arabistan'da buluşacağız." ifadelerini kullandı.

"Devlet Başkanı Putin de Devlet Başkanı Zelenskiy de barış istiyor. Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum." diye konuşan Trump, bu konuda sıkı bir diplomatik süreç içinde olacaklarını vurguladı.