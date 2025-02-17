AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP’ye tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrimeşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetlerin, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağı olduğunu belirten Çelik, "CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir." ifadesini kullandı.