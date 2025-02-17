Ankara’nın ardından bir deprem de Malatya’da

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ANKARA'DA 3.5'LİK DEPREM

Öteyandan, Ankara'da meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğündeki deprem, saat 13.20'de meydana geldi. Herhangi bir yıkımın meydana gelmediği deprem şehrin çeşitli ilçelerinde de hissedildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan tespitlere göre herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği belirtildi.