Makasçılara yeni yaptırımlar geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geldiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten menedilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak- 14 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; 'makas atma' olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplam 12 bin 919 adet sürücüye/ araca işlem yapıldı" dedi.

Konuyla ilgili yeni yeni yaptırımlar geldiğini ifade eden Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten menedilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Unutmayın! Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar" ifadelerini kullandı.

462 BİN ARACA İŞLEM

Yerlikaya, paylaşımında ayrıca denetim verilerine de yer verdi. Yerlikaya, söz konusu tarihler arasında 2 milyon 948 bin 764 aracın denetlendiğini belirterek, şunları kaydetti; "Toplam 462 bin 352 araca/ sürücüye işlem yapıldı."