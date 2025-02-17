  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Organize suç örgütüne yönelik "Hücre-12" operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Organize suç örgütüne yönelik "Hücre-12" operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-12" operasyonunda 22 şüphelinin yakalandığını, 15'inin tutuklandığını bildirdi.

AA

Giriş Tarihi:

Organize suç örgütüne yönelik Hücre-12 operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Hücre-12" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, 33 adrese düzenlenen operasyonda, 22 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 15'inin tutuklandığını, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerin, silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, şantaj, kumar oynatmak için yer temin etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici, delici alet ve dijital materyal ele geçirildiği bilgisini veren Bakan Yerlikaya, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Organize suç örgütüne yönelik Hücre-12 operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Organize suç örgütüne yönelik Hücre-12 operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı Organize suç örgütüne yönelik Hücre-12 operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı Organize suç örgütüne yönelik Hücre-12 operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Hücre-12" operasyonu hakkında bilgi verdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA