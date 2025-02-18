Başkan Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski görüşmesi başladı. Zelenski ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

ZELENSKİ RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

Zelenski, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşme, 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENDİRİLECEK

Liderler, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini tüm yönleriyle ele alacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar görüşülecek.