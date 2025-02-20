Sibirya soğukları Türkiye’ye geldi

Türkiye soğuk hava dalgası etkisine girdi. Sibirya kökenli Altay kar fırtınasının etkisiyle birçok ilde yoğun kar yağışı görülürken hava sıcaklıkları da eksi derecelere düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Ege Bölgesinin ise yağışlı olması bekleniyor.

İç Ege'de sağanak yağışlar etkili olurken kıyı Ege şehirlerinde sıcaklık sıfır derecelere yaklaştı. Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlar görülüyor.

İBRE SIFIRI GÖRECEK

Genellikle yağmur ve sağanak görülürken, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı görülüyor. Kuzey Ege kıyılarında ise soğuk hava ve kuvvetli rüzgar hakim oldu. Bölgenin iç kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülüyor. İzmir'de ise hafta başında başlayan soğuk hava, etkisini hafta sonunda daha da artıracak. Öte yandan kentte gökyüzü çok bulutlu iken yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlar görülecek.