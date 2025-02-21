Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

IRAK'IN KUZEYİNDE 9 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlık, ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, " Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" mesajına yer verildi.