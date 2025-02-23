AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yeni "A Takımı" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının sonrası konuştu.

İşte Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı bir kez daha en büyük gücünü milletinden aldığını göstermiştir. Burada Cumhur İttifakı'nın gücünü kongrelerimiz vesilesiyle gittiğimiz her yerde gördük.

İlk MKYK toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarla ilgili talimatları oldu. Yeni dönemde görev yapacak MYK belli oldu.

YENİ MYK LİSTESİ

Genel Başkan Vekili Efkan Ala

Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş

Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş

Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar

Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya

Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir

Mali ve İdari İşler Başkanı Baha Öğütken

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