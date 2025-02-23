AK Parti’de tarihi gün! Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun dışında bekleyen partililere hitap etti. Başkan Erdoğan, "Ankara'yı bayram yerine çevirdiniz" diyerek partilileri selamladı.

Erdoğan, salon dışında bekleyenlerin sayısının 60 bin olduğu açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz.

Kongremizi şereflendirdiğiniz için, vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu sevdayı daim eylesin. Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz.

Şu anda karşımdaki katılımı görünce rabbime hamt ediyorum. Şu güzelliğe, şu katılıma bak. Bu davanın erleri soğuk falan dinlemiyor. Kar boran fırtına dinlemiyor, aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin duasına mazhar olmaktır. Bu vizyonu bu anlayışı muhafaza etmelerini rica ediyorum. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret istiyorum. Sevgili gençler, devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından 2071 vizyonu ile sizler buluşturacaksınız.

Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı. Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor.

İLK KONGRE 2003'TE YAPILDI

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. 58. Hükümetin 11 Mart 2003 tarihindeki istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu. İktidar partisi olan AK Parti, ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni 59. Hükümetin kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi. İktidar partisi konumundaki AK Parti'de 2. Olağan Büyük Kongre, 11 Kasım 2006'da yapıldı. Bu kongrede de Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. TBMM'nin 23. Dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara geldi ve Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu. AK Parti, 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 3 Ekim 2009'da yaptı. Erdoğan, bu kongrede bir kez daha genel başkan seçildi.