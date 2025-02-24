Bakan Fidan: Türkiye barışa katkıya hazırdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı 4. yılına girerken ABD tarafından savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesini hedefleyen girişim başlatıldığını hatırlatan Fidan, "Bu durum bizim savaşın başından beri izlediğimiz politikayla örtüşmekte. ABD'nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz. Çözüme iki tarafın da katılacağı müzakerelerde ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede barışın görüşmeler yoluyla tesisi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusundaki çabalarını da sürdüreceğini belirterek, "Hayata geçirilmesi halinde bu adım önemli bir güven artırıcı tedbir olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaşın durması konusunda büyük hassasiyet gösterdiğini kaydeden Fidan, Türkiye'nin başlangıçtan itibaren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Fidan, "Son günlerde Amerika ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde gündeme gelen güvenlik garantileri ve diğer konular, bizim de yakından takip ettiğimiz konular. Prensip itibarıyla Türkiye, barışa katkıda bulunacak her türlü adımı atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Bugün mevkidaşı ile Suriye'deki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine inancımız tamdır. Ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi gerektiği konusunda benzer görüşlere sahibiz." diye konuştu.

Fidan, "Diğer taraftan terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanmasına müsamaha gösterilmesi söz konusu dahi olamaz." dedi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV: ABD'Lİ ORTAKLARIMIZLA GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Savaşın ortaya çıkma sebepleri ortadan kaldırılmadan bunun bitmesi mümkün değil." dedi.

ABD ile Riyad'daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktığını belirten Lavrov, "ABD'li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. Askeri harekat, müzakerelerde bizi tatmin eden bir sonuç ortaya çıktığında durabilir" dedi.

Lavrov, "ABD'den, İstanbul görüşmeleri temel olarak kabul edilebilir şeklinde bir açıklama duymadım. Boris Johnson, Ukrayna'nın bunu imzalamasını engelledi." diye konuştu.

ABD ile büyükelçilik faaliyetlerini başlatmak için bu hafta kapsamlı istişareler yapılacağına dikkati çeken Lavrov, "Umarım suni engellerle karşılaşmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD, Suriye'nin kuzeyinde sözde devlet oluşturdu, amaç ayrılıkçıları desteklemek." ifadesini kullandı.