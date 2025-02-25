AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

CHP Genel Başkanı'nın kuvvet komutanlarını doğrudan hedef alarak bir konuşma yapması, her türlü siyaset adabına aykırıdır. Geçmişte de CHP milletten vize alamadığı için tercih ettiği iki yol vardır. Bir tanesi TSK'nın içişleri karıştırarak kendisine siyasi yol bulmak, ikinci yol ise yargının içine karışarak oralarda hizipçilik yaparak kaos çıkarmaktı. Millet iradesine saygı ve siyaseti siyasetin doğası içerisinde yapma dönüşümünü muhalefet gerçekleştiremiyor. Önceki genel başkanı helalleşme, şimdiki ise normalleşme diyor ama baktığınızda geldiğiniz yer hep aynı. Şimdi de disiplin soruşturması çerçevesinde kuvvet komutanlarını hedef gösteriyor. 'Ben bunları not aldım' diyor. Peki bunu neye dayandırıyor?

'Bana böyle dediler' diyor. CHP Genel Başkanı, 'Şundan duydum, bundan duydum' diyerek siyaset yapıyor. Bu ciddiyetsizlik, kayıt dışılık ve siyaset üretmedeki zaaf giderilemiyor. CHP'nin yönetilememesi spekülasyonlarla kapatılma çalışılıyor.

Kuvvet komutanlarımızın hedef alındığı haberler okuyoruz. Bunu nerede okuyoruz? Ege'de, Libya'da ve Suriye'de yapılan operasyonlar çerçevesinde bir takım ülkeleri komutanlarımızı haber yapma ve hedef yapma çabalarını görüyoruz. Bu kara propagandayı anlıyoruz. Şimdi ise içeride aynı CHP Genel Başkanı tarafından ifade ediliyor. Siyasi partilerin muhatapları siyasi partilerdir. Komutanlar cevap veremez. O nedenle siyasi partiye siyasi parti muhatap olur. Kes, kopyala ve yapışır yöntemiyle geçmişin benzeri bir durum gerçekleştiriliyor. Bu tamamen antidemokratiktir. TSK'ya dair dedikodu üretemeyeceğini anlatmak bile son derece üzücü. Bu son derece yadırganmalı. Devlet kurumlarını mesnetsiz şekilde hedef alan karşısında bizi bulacak. Milletin göz bebeği TSK vazifesini yerine getirirken, bir siyasi partinin genel başkanı tarafından hedef alması düşünülemez. Biz bunları çok gördük ve gerekli cevaplarını verdik. Biz onun ne yapmaya çalıştığını görüyoruz. Ve buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz.