İnan, AK Parti’nin yeni Genel Sekreteri oldu

MYK'DAKİ yeni görevlendirmeler yapılan Olağan Büyük Kongre'nin ardından belli olurken İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partinin yeni Genel Sekreteri oldu. 2019 Yerel Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekci ise Ekonomi İşleri Başkanı oldu. Parti sözcüsü Ömer Çelik'in, genel başkan vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş görevlerine devam edecek. Öte yandan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman ve Sağlık Politikaları Başkanı da Halit Yerebakan oldu.